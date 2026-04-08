Las sierras temblaron 4 veces en 24 horas en el mismo lugar

Una seguidilla de cuatro sismos registrados entre la noche del martes y la mañana de este miércoles volvió a sentirse en el sur del valle de Punilla, con epicentros prácticamente coincidentes en la misma zona.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), los movimientos tuvieron magnitudes de entre 2.4 y 2.5 y una profundidad cercana a los 23 y 24 kilómetros. Los eventos ocurrieron a las 19:45 y 23:42 del martes, y luego a las 5:10 y 10:44 de este miércoles.

Los epicentros se ubicaron entre 20 y 22 kilómetros al noroeste de Alta Gracia, repitiéndose en un mismo sector geográfico. Los temblores fueron percibidos levemente por vecinos de Villa Carlos Paz, Cosquín, San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Santa María de Punilla y Villa Independencia, con intensidades de entre II y III en la escala Mercalli.

Desde la Comuna de Cuesta Blanca señalaron que, tras un análisis de coordenadas, los cuatro sismos presentan prácticamente la misma ubicación, profundidad e intensidad, lo que refuerza la particularidad del fenómeno.

El estudio fue realizado por el director general Américo Nicoletti y la arquitecta Cynthia Guzmán, quienes remarcaron la coincidencia en los registros oficiales publicados por el INPRES.

La reiteración de movimientos en un corto período y en un mismo punto geográfico vuelve a poner el foco en la actividad sísmica que se percibe en el sur de Punilla.