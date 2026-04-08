¿Milagro? Un cura ganó un auto en una rifa de su propia parroquia

Un sacerdote se convirtió en protagonista de una fuerte discusión en redes sociales luego de ganar un automóvil en una rifa organizada por su propia parroquia, la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Brasil.

El episodio ocurrió el domingo y rápidamente se viralizó por la sorpresa que generó entre los presentes y luego en internet, donde el caso se multiplicó en distintas plataformas.

Mientras algunos interpretaron el resultado como una curiosa coincidencia o incluso como una señal vinculada a la fe, otros usuarios plantearon dudas sobre la transparencia del sorteo y pidieron explicaciones.

El hecho abrió un debate que mezcla creencias, azar y organización, con posturas divididas entre quienes lo consideran un hecho legítimo y quienes cuestionan el desarrollo de la rifa.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales adicionales sobre el procedimiento del sorteo, pero el caso continúa generando repercusiones y opiniones encontradas.