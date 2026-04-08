Operativo de ANSES y PAMI concentra a vecinos en Valle Hermoso

Un operativo conjunto de ANSES y PAMI se desarrolla en Valle Hermoso y ya reúne a más de 160 vecinos que se acercaron para realizar trámites y consultas en la localidad.

La atención se lleva adelante en el Punto Digital, donde personal de ambos organismos brinda asistencia directa para resolver gestiones vinculadas a jubilaciones, pensiones, prestaciones y otros servicios.

La iniciativa permite que los vecinos accedan a estos trámites cerca de sus hogares, evitando traslados hacia otras ciudades del departamento Punilla.

Desde el municipio destacaron que el objetivo es facilitar el acceso a servicios esenciales y acercar organismos nacionales a la comunidad.

El operativo forma parte de una serie de acciones orientadas a descentralizar la atención y mejorar la accesibilidad para los habitantes de la región.