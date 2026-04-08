San Antonio no tiene fondos para las cloacas: ¿qué pasará con el saneamiento?

Tras la polémica desatada por la crisis que atraviesan los comerciantes y empresarios turísticos de San Antonio de Arredondo, el intendente Ariel Moyano reveló que la Municipalidad no cuenta con fondos para hacer la obra de cloacas y encendió las alarmas por el saneamiento del lago San Roque.

El mandatario se comprometió a acompañar el reclamo que el sector privado realizará ante la Administración Provincial de Recursos Hídricos, luego de conocerse la existencia de cobros millonarios que realiza el organismo y que podrían derivar en el cierre masivo de establecimientos.

En una carta que fue enviada a los cabañeros, Moyano dijo que se mantuvo una reunión para «abordar la situación» y que también se está avanzando en la gestión de recursos para ejecutar «las redes internas de cloacas».

Hace dos años, el gobierno provincial ejecutó la obra principal de conexión, pero el municipio nunca realizó la red interna necesaria en los barrios, lo que impide que los vecinos puedan acceder efectivamente al servicio. Al respecto, Moyano reconoció que «no hay fondos» para llevar adelante los trabajos, una afirmación que pone en jaque el proyecto de frenar los volcamientos en Punilla Sur.

Lo llamativo del caso, es que los habitantes de la localidad pagan por el servicio, pero en realidad no lo tienen.

Actualmente, cada propietario enfrenta costos mensuales cercanos a los 550 mil pesos. De acuerdo a la proyección presentada por los propios vecinos, el impacto económico es creciente y alarmante. En 2024, el total anual abonado fue de $109.050, mientras que en 2025 ascendió a más de $3,1 millones. Para 2026, el monto proyectado rondaría los $8,9 millones anuales, y podría escalar hasta los $16,3 millones en el 2028. En ese sentido, estiman que el costo acumulado por el período 2026-2028 alcanzaría los $37 millones por contribuyente.

La falta de presupuesto para hacer las cloacas es una realidad que tiene un impacto negativo sobre toda la cuenca del San Roque, siendo que San Antonio es uno de los núcleos urbanos más importantes de la región.

En contraposición, la comuna de Cuesta Blanca informó que en el Presupuesto de Egresos 2026, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, se han presupuestado las obras necesarias correspondientes a la red domiciliaria de cloacas, en su primera etapa denominada «Zona Crítica». Asimismo, se comunica que con fecha 3 de diciembre de 2025 se han solicitado los fondos necesarios a los Ministerios de Gobierno, Ambiente y Servicios Públicos para la ejecución de las obras.