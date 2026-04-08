Stancanelli unió Chaco a nado en homenaje a los héroes de Malvinas

El nadador Marcelo Stancanelli, vecino de Cosquín, protagonizó una travesía inédita al unir a nado Puerto Las Palmas con Isla del Cerrito, en la provincia del Chaco, recorriendo un total de 23 kilómetros en el imponente río Paraguay.

La prueba, que demandó 3 horas y 41 minutos de esfuerzo continuo, se desarrolló en condiciones exigentes, aguas cercanas a los 29 grados, presencia de camalotes y una corriente desafiante que puso a prueba su resistencia física y mental. De acuerdo a lo señalado por autoridades locales, se trataría del primer cruce registrado en este trayecto realizado íntegramente a nado.

Más allá del desafío deportivo, la travesía tuvo un profundo sentido simbólico. Stancanelli dedicó su hazaña a los ex combatientes y caídos en la Guerra de Malvinas, con un especial recuerdo a vecinos de Cosquín que formaron parte del conflicto. Durante el recorrido, llevó consigo una bandera argentina perteneciente a uno de ellos, reforzando el homenaje en cada brazada.

La llegada a Isla del Cerrito estuvo marcada por la emoción, con la presencia de familiares y allegados que acompañaron el cierre de una travesía que trascendió lo deportivo para convertirse en un reconocimiento colectivo. Con este nuevo desafío, el nadador continúa consolidando un ambicioso objetivo: nadar en aguas de todo el país.

A lo largo de su trayectoria, ha realizado cruces en distintos puntos de la Argentina, incluyendo el río Paraná en Corrientes y Santa Fe, el río Uruguay en Entre Ríos, el río Santa Cruz en la Patagonia y el Canal Beagle en Tierra del Fuego, donde concretó un exigente doble cruce este mismo año.

También se destacan travesías en lagos del sur como el Nahuel Huapi, Puelo y Lácar, además de diques emblemáticos del norte y centro del país como El Cadillal en Tucumán, Las Pirquitas en Catamarca, Los Sauces en La Rioja y La Florida en San Luis, entre otros.

La hazaña en el río Paraguay no solo reafirma su espíritu deportivo, sino que también deja un mensaje profundo, el valor de la memoria, la superación personal y el homenaje permanente a quienes defendieron la patria.