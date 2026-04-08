Tanti será sede del Campeonato Nacional de Malambo Femenino en octubre

La localidad de Tanti volverá a ser escenario del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que este año se realizará del 7 al 12 de octubre y contará con una jornada extra debido al crecimiento que viene registrando el evento.

La nueva fecha fue definida durante una reunión entre autoridades locales y los organizadores del certamen, que cada año convoca a participantes de distintos puntos del país y atrae a numerosos visitantes.

Desde la organización destacaron que la incorporación de un día más permitirá que el público pueda disfrutar con mayor tiempo de las presentaciones y que los vecinos de la localidad tengan más oportunidades de participar de la propuesta cultural.

Además, esta edición sumará música en vivo durante todas las jornadas, ampliando la oferta artística y reforzando el espíritu festivo de un encuentro que celebra las tradiciones y la identidad cultural.

Con estas novedades, la comunidad de Tanti ya se prepara para recibir una nueva edición de este destacado evento folklórico.