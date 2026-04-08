Trabajadores alertan por la paralización de una unidad sanitaria en Punilla

Trabajadores de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS–Malbrán) alertaron por la paralización de una unidad sanitaria ubicada en el valle de Punilla, en Córdoba, tras una serie de modificaciones en la estructura del organismo.

El planteo surge luego del decreto 192/26, que dispuso la fusión y cierre de áreas dentro de la ANLIS, entre ellas el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE), del cual dependía la Unidad Operativa de Vectores (UNOVE) instalada en la región.

Según el comunicado, la unidad de Punilla quedó sin funcionamiento efectivo y sin personal asignado, en un contexto que también incluyó el despido de trabajadores en distintas provincias.

La UNOVE era un espacio técnico único a nivel nacional dedicado al mantenimiento de colonias de vinchucas —insecto transmisor del Chagas— con alta diversidad genética, utilizadas para investigaciones científicas en todo el país.

Además, cumplía funciones clave en el monitoreo de la resistencia a insecticidas, un aspecto central para definir estrategias de control sanitario, y desarrollaba capacitaciones para equipos técnicos de distintas jurisdicciones que participan en el Programa Nacional de Chagas.

Los trabajadores señalaron que la medida se implementó sin una transición operativa clara, lo que habría interrumpido líneas de trabajo, vínculos institucionales y tareas en curso vinculadas a enfermedades como dengue, chagas y leishmaniasis.

También advirtieron que la unidad formaba parte de una red de respuesta territorial con articulación entre Nación, provincias y municipios, por lo que su desactivación podría impactar en la capacidad de investigación y control de enfermedades transmitidas por vectores.

El reclamo fue impulsado por personal del organismo, quienes cuestionaron las decisiones adoptadas y remarcaron la importancia estratégica de este tipo de dispositivos dentro del sistema sanitario.