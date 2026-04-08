Valle Hermoso: llega el Festival Familiar Barrial del Andariego

El próximo domingo 12 de abril se realizará el Festival Familiar Barrial del Andariego en la localidad de Valle Hermoso. La propuesta tendrá lugar de 12:30 a 18:00 en el sector El Vallecito, en la esquina de Patricios y Blandengues, y ofrecerá una jornada con música, gastronomía y actividades para toda la familia.

El evento contará con shows en vivo, un certamen de talentos, la presentación del Ballet Folklórico “Corazón Patrio” y la actuación de El Andariego. El cierre será a puro cuarteto con Banda OK.

Además, habrá servicio de comidas con locro y pollo —con reserva previa al 3548 43-4444—, juegos para niños, sorteos y premios.

Las entradas son limitadas: el valor general es de $8.000, mientras que los vecinos de El Vallecito abonarán $5.000.