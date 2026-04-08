Viral: el rostro de Jesús apareció en la arena de una playa de España

El rostro de Jesucristo apareció dibujado sobre la arena de la playa de La Concha, en San Sebastián, España. La obra, realizada por el artista Germán Cedano, sorprendió a quienes recorrían la costa y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Con trazos precisos y a gran escala, el artista volvió a intervenir el paisaje natural como soporte artístico. Su trabajo, que se caracteriza por ser efímero, aprovecha la superficie de la arena húmeda para crear imágenes que desaparecen con el paso del tiempo.

uD83CuDF0A Una playa en San Sebastián, ha amanecido con la imagen de Jesús. pic.twitter.com/mviABCFtfC — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) April 6, 2026

El video de la obra se viralizó en pocas horas, generando comentarios tanto por su calidad técnica como por la elección de la figura representada. Para algunos espectadores, el retrato resultó impactante por su nivel de detalle; para otros, se trató de una intervención artística más dentro del espacio público.

Cedano comparte habitualmente sus creaciones en redes sociales, donde reúne registros de trabajos inspirados en figuras del arte, el activismo y también en animales.