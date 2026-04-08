Vouchers educativos: cuáles son los requisitos y cómo anotarse

El gobierno nacional anunció la apertura de la inscripción para los vouchers educativos y los requisitos para anotarse. El programa estará disponible hasta el 30 de abril y la asistencia se pagará hasta diciembre del 2026.

Se trata del programa destinado a ayudar a familias a pagar cuotas escolares en instituciones privadas con aporte estatal.

Se trata de la tercera edición de esta asistencia, que se mantendrá hasta diciembre de este año para quienes cumplan con los requisitos y el beneficio está dirigido a familias que tengan hijos de hasta 18 años, asistan a escuelas privadas con al menos 75% de subsidio estatal, posean ingresos familiares menores a 7 salarios mínimos, tengan residencia legal en el país de al menos 2 años, estén registrados en Mi Argentina y sean alumnos regulares al momento de la inscripción.

Para acceder al beneficio, se necesita DNI y CUIL de los menores, datos de la escuela (nombre y dirección), CBU actualizado en Mi Anses y Usuario activo en Mi Argentina.

Cómo anotarse paso a paso

Ingresar o crear una cuenta en Mi Argentina

Acceder a la plataforma de Vouchers Educativos

Completar los datos personales y del grupo familiar

Cargar la información del estudiante

Confirmar la solicitud

Luego, se puede hacer el seguimiento del trámite desde la misma plataforma.

Las escuelas deben validar la regularidad del alumno y el cumplimiento de las cuotas. Entre los motivos de baja figuran la pérdida de la condición de alumno regular, la falta de pago de tres cuotas consecutivas y la renuncia o vencimiento del programa.

El objetivo del plan es garantizar la continuidad educativa y aliviar el gasto en cuotas escolares en un contexto económico complejo.