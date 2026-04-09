Capturaron y liberaron a un zorrino que estaba oculto en un vehículo

El personal de la Patrulla Rural logró capturar y liberar a un zorrino que se encontraba en la parte baja de un automóvil, en un hecho ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Córdoba.

Todo ocurrió sobre la Recta Martinoli al 7300 en el barrio Villa Belgrano y trascendió que el animal fue trasladado a la Reserva Natural de la Defensa La Calera.

Se trataba de un ejemplar de zorrino juvenil que estaba entre el chapón del cárter y el cortafuegos de un auto estacionado.

Según manifestó el propietario del rodado, un hombre de 39 años, momentos antes una camioneta tipo pick up se había detenido en una estación de servicio cercana, desde donde el animal descendió y salió corriendo.