Carlos Paz: La Justicia frenó un ataque contra la libertad de prensa

La Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba ratificó la sentencia del doctor Andrés Olcese, juez de Primera Instancia de Villa Carlos Paz, que resolvió rechazar la demanda millonaria promovida por el empresario Eduardo Giordano y la firma Paero S.A. en contra del periodista y escritor Pedro Jorge Solans.

El irrazonable monto reclamado y la orfandad probatoria que se verificó en la causa, echaron por tierra la intención temeraria de cercenar el ejercicio periodístico y atentar contra la libertad de expresión.

Asimismo, ex presidente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz deberá pagar los honorarios de los doctores Darío Pérez y Marcelo Di Pietro, quienes patrocinaron al periodista y ex director de El Diario.

El fallo fue ratificado en segunda instancia y fue interpretado como un freno al intento de cercenar los derechos de quienes convirtieron a la comunicación en un estilo de vida, una herramienta para la construcción de una sociedad más democrática, justa y pujante. Pero es también un freno a un individuo que con su accionar habría pretendido «disciplinar» el ejercicio del periodismo y más aún, el derecho inalienable de la sociedad carlospacense de conocer qué sucede a diario en su ciudad.

Con la demanda millonaria, Giordano pretendía «callar y escarmentar» para que no trascendieran algunos graves episodios, que habrían tenido vinculación con trabajadores de sus empresas.