Carlos Paz: La Universidad Provincial y un proyecto de alto impacto en Punilla Sur

La sede de la Universidad Provincial de Córdoba en Villa Carlos Paz alcanzó un logro histórico al obtener el primer lugar en la convocatoria 2026 de Proyectos de Extensión para sedes regionales, consolidando su reciente conformación con un fuerte impacto territorial. Se trata de la casa de estudios que funciona en el Instituto Superior Arturo Umberto Illia.

El reconocimiento llega en un contexto desafiante, la sede comenzó a organizarse a fines de 2025 y, en pocos meses, logró presentar cuatro proyectos, de los cuales uno fue seleccionado con financiamiento y los otros tres quedaron merituados (lo que les permitirá desarrollarse igualmente dentro del ámbito extensionista). El proyecto destacado se titula: «Educación ambiental para revalorizar y proteger los bienes comunes en Mayu Sumaj», el cual obtuvo el puntaje más alto, posicionando a la sede en lo más alto de la convocatoria provincial.

La iniciativa está encabezada por la docente Anahí Sorcinelli, junto a un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, estudiantes y actores del territorio. La propuesta articula con instituciones educativas, organizaciones sociales y especialistas en diversas áreas, como turismo, biología, arqueología y arte. «El objetivo es generar una propuesta de educación ambiental en una escuela primaria de la zona, trabajando directamente con la comunidad»; explicó la docente.

El proyecto se desarrollará en articulación con la escuela anexa Mercedes Balcarce de San Martín de Icho Cruz, la comuna de Mayu Sumaj, guardaparques de la reserva hídrica Los Gigantes y la Brigada Forestal del Cóndor, entre otros actores. Además, participarán referentes culturales y científicos que aportarán distintas miradas: desde la cerámica vinculada a flora y fauna nativa, hasta investigaciones arqueológicas del sur de Punilla.

«Uno de los ejes centrales será el trabajo con estudiantes sobre el reconocimiento del bosque nativo, sus especies y los servicios ecosistémicos que brinda. A partir de allí, se buscará fortalecer el vínculo con el entorno natural y promover su cuidado. “La premisa es conocer para cuidar. No se puede proteger lo que no se conoce»: destacó Sorcinelli.

El proyecto también propone rescatar saberes ancestrales y conocimientos populares, como los usos medicinales de la flora autóctona, así como revalorizar la tradición oral y la identidad cultural de la región. Entre las actividades previstas se incluyen, salidas de campo con brigadas forestales, mapeo participativo con estudiantes, visitas a sitios históricos de comunidades originarias, producción de material audiovisual Impacto y proyección.

Desde la sede destacaron que este logro no solo representa un reconocimiento académico, sino también una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad. Los proyectos de extensión tienen como finalidad precisamente eso, llevar el conocimiento fuera del aula, generar intercambio con el territorio y construir soluciones colectivas. «Es muy importante que la universidad funcione como nexo entre la academia y la comunidad»; subrayaron desde el equipo.

El inicio de las actividades está previsto para las próximas semanas, luego de la planificación conjunta con el Área de Extensión de la universidad. Este resultado posiciona a la sede de Villa Carlos Paz como un nuevo actor clave en el desarrollo educativo y social de la región, demostrando que, aun con poco tiempo de formación, es posible generar propuestas de alto impacto.