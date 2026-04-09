Carlos Paz: Multitudinaria jornada de Pascua en el Opera Fun

Villa Carlos Paz atravesó una Semana Santa con intensa actividad, en el que tanto vecinos como turistas disfrutaron de las propuestas organizadas en el Opera Fun, que tuvo una importante concurrencia durante el fin de semana largo.

El centro comercial presentó una agenda pensada para todas las edades, logrando una gran respuesta del público desde temprano. Una de las actividades más destacadas fue el taller creativo, donde participantes de distintas edades elaboraron y decoraron tarjetas temáticas. También sobresalió la clásica Búsqueda del Tesoro, que convocó a numerosos niños y niñas a sumarse a una experiencia llena de desafíos, pistas y premios, en un ambiente cargado de alegría y participación.

Con una planificación que priorizó el disfrute en familia y actividades con cupos reducidos, la jornada evidenció el interés por este tipo de propuestas durante el fin de semana largo.

Desde la organización destacaron la presencia tanto de residentes como de visitantes, consolidando a Villa Carlos Paz como un destino elegido para compartir en familia.