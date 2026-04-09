Comer en Córdoba ya cuesta más de $664 mil por mes

El incremento del costo de vida sigue reflejándose con claridad en la mesa de los cordobeses. En marzo, una familia tipo necesitó $664.113 para cubrir la canasta básica alimentaria, según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo.

La suba acumulada en los primeros tres meses de 2026 fue del 14,85%, mientras que en la comparación interanual el aumento alcanzó el 44,16%.

Entre los rubros que más subieron, las carnes encabezaron los incrementos con un 20,43%, seguidas por frutas y verduras (12,15%), huevos y lácteos (6,56%), productos de almacén (5,39%) y harinas y legumbres (1,88%).

El informe advierte que este escenario golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su dinero a la compra de alimentos.

En paralelo, para no caer bajo la línea de pobreza, una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos por al menos $1.441.234 en marzo, valor correspondiente a la canasta básica total, que incluye además bienes y servicios esenciales.