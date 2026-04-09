Dan más tiempo para pagar tasas con rebajas y cuotas en Valle Hermoso

El municipio de Valle Hermoso anunció la prórroga del vencimiento para el pago anual de tasas, con el objetivo de brindar mayor comodidad a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.

La nueva fecha límite fue fijada para el 29 de abril de 2026. Quienes opten por esta modalidad podrán acceder a un 10% de descuento por pago anual, al que se suma un 5% adicional para aquellos que se encuentren al día con sus tasas.

Además, se mantienen opciones de financiación en cuotas sin interés: con Tarjeta Cordobesa se podrá abonar en cuatro cuotas, mientras que con tarjetas Visa y MasterCard habrá tres cuotas disponibles.

Desde el municipio también recordaron que existen múltiples canales de pago, entre ellos transferencia bancaria, botón de pago del Banco Macro y la plataforma digital Pay per Tic.

Por otra parte, continúa vigente la posibilidad de acceder a planes de pago para regularizar deudas y evitar instancias judiciales, una alternativa pensada para quienes necesiten ponerse al día de manera flexible.

Para más información, los contribuyentes pueden ingresar al sitio web oficial del municipio.