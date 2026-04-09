denunciaron descuentos salariales indebidos en empresas de servicios alimentarios

UTHGRA Córdoba presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo contra las empresas DIMARIA S.A., General de Abastecimiento S.A., Servicios de Alimentos S.A., Rodel S.A. y Aliser Gastronomía S.A.

La denuncia fue realizada por la aplicación de descuentos salariales indebidos que vulneran lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley de Contrato de Trabajo, al detectarse liquidaciones que no respetan la remuneración mensual sobre la base de 30 días y que incluyen recortes por jornadas no trabajadas debido a decisiones ajenas al personal como tareas de desinfección, jornadas institucionales o instancias de capacitación docente.

"Estas prácticas que implican una afectación directa de derechos laborales y una violación al principio de ajenidad del riesgo empresario, por lo que el gremio exigió la inmediata regularización de las liquidaciones, el cese de estos descuentos y la devolución de los montos retenidos, sin descartar la adopción de medidas gremiales y legales en defensa de los trabajadores del sector", manifestaron.