UTHGRA Córdoba

denunciaron descuentos salariales indebidos en empresas de servicios alimentarios

La presentación ante la Secretaría de Trabajo alcanza a cinco firmas por liquidaciones que vulneran el Convenio Colectivo y la Ley de Contrato de Trabajo al descontar días no trabajados por causas ajenas al personal
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Sociedad
jueves, 9 de abril de 2026 · 12:43

UTHGRA Córdoba presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo contra las empresas DIMARIA S.A., General de Abastecimiento S.A., Servicios de Alimentos S.A., Rodel S.A. y Aliser Gastronomía S.A.

La denuncia fue realizada por la aplicación de descuentos salariales indebidos que vulneran lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley de Contrato de Trabajo, al detectarse liquidaciones que no respetan la remuneración mensual sobre la base de 30 días y que incluyen recortes por jornadas no trabajadas debido a decisiones ajenas al personal como tareas de desinfección, jornadas institucionales o instancias de capacitación docente. 

"Estas prácticas que implican una afectación directa de derechos laborales y una violación al principio de ajenidad del riesgo empresario, por lo que el gremio exigió la inmediata regularización de las liquidaciones, el cese de estos descuentos y la devolución de los montos retenidos, sin descartar la adopción de medidas gremiales y legales en defensa de los trabajadores del sector", manifestaron. 

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