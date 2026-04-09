Docentes marchan en Carlos Paz y llevan el reclamo salarial a la calle

Docentes nucleados en UEPC se movilizan este jueves en Carlos Paz para visibilizar el conflicto salarial. La concentración comenzó en el sector de El Avión y luego avanzaron por la avenida San Martín, en una jornada marcada por el reclamo de recomposición salarial.

La protesta local se da en paralelo a la primera audiencia de conciliación obligatoria que tuvo lugar esta mañana en la Secretaría de Trabajo de Córdoba capital, donde participaron representantes del gremio y del Gobierno provincial.

Desde el sindicato informaron que en el encuentro se volvieron a plantear los puntos definidos en la última Asamblea Provincial. El secretario general de UEPC, Roberto Cristalli, sostuvo que existe “voluntad política de avanzar en una nueva propuesta”, aunque advirtió que el escenario sigue siendo complejo.

También indicó que, en caso de alcanzarse un acuerdo, se prevé la devolución de los días de paro realizados durante el conflicto.

En ese marco, desde UEPC remarcaron que la conciliación obligatoria no implica el fin del reclamo, sino un cambio en la modalidad de las acciones, por lo que continuarán con medidas para visibilizar la situación salarial docente.

La próxima audiencia entre las partes fue fijada para el martes 14 de abril al mediodía.