El San Jerónimo abre recorridos para redescubrir figuras olvidadas

El Cementerio San Jerónimo será escenario de una nueva propuesta cultural que invita a recorrer historias poco conocidas de Córdoba bajo el título “Olvidados imperdonables”.

Las visitas guiadas se llevarán a cabo los sábados 11 y 25 de abril, en dos turnos: a las 09:00 y a las 11:00 horas. La actividad estará a cargo de los historiadores Federico Sylvester y Mauro Arévalo, quienes acompañarán a los asistentes en un recorrido por figuras que, pese a sus aportes, no han tenido el reconocimiento que merecen.

Durante la experiencia se abordarán las vidas y obras de Arturo Zanicchelli, Gustave Van Marcke, Ignacio Vélez, el doctor Pedro Vella, las familias Firpo y Carreras, Arturo M. Bas y Rafael Núñez. También se repasará la historia de Rafael Escuti, ex rector del Colegio Nacional de Monserrat y creador del bachillerato nocturno.

Uno de los puntos destacados será la visita a la cofradía de la familia Chammas, donde descansan los restos de Augusto Chammas, un químico francés considerado pionero de la industria del alfajor en Argentina. Según se indica, fue quien introdujo la forma redonda característica del producto, diferenciándolo de las versiones rectangulares de la época.

Desde la organización recomendaron a quienes participen llegar con 15 minutos de anticipación al ingreso ubicado en Pedro Chutro 551. Además, sugieren asistir con ropa y calzado cómodo, llevar agua, gorra y repelente para mosquitos.