Javier Milei: “Sabemos que estos últimos meses fueron duros, pedimos paciencia”

El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su gestión y pidió paciencia frente al impacto del ajuste, al tiempo que cuestionó con dureza al periodismo por lo que consideró una visión distorsionada de la realidad.

A través de una extensa publicación en redes sociales, el mandatario sostuvo que “los datos son contundentes” y aseguró que la Argentina “está mucho mejor que en 2023”, en contraposición con los análisis que predominan en medios de comunicación.

“El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos o de sus jefes”, lanzó Milei, en uno de los pasajes más críticos de su mensaje.

En esa línea, defendió la centralidad de las estadísticas para evaluar la situación económica. “Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es ir contra cuatro siglos de progreso científico”, afirmó, y cuestionó lo que calificó como un relato negativo generalizado. “Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que ‘todo está mal’”, agregó.

El jefe de Estado aseguró que algunos indicadores muestran mejoras, como el nivel de pobreza, que —según expresó— se ubicaría en su punto más bajo de los últimos siete años. Sin embargo, reconoció que la recuperación no impacta de manera uniforme en toda la sociedad.

“¿Significa esto que todos están mejor? No. Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo”, admitió. Y explicó que los procesos económicos “no avanzan a la misma velocidad para todos”, ya que las estadísticas reflejan promedios y existen sectores más afectados.

PRIMERO LOS DATOS

El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes.



Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está… — Javier Milei (@JMilei) April 9, 2026

En ese contexto, Milei insistió en la necesidad de sostener el rumbo económico actual. “Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, enfatizó.

El mandatario también se refirió a las dificultades recientes y las vinculó con la herencia económica recibida. “Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables del gobierno anterior”, sostuvo.

Según planteó, ese escenario derivó en tasas de interés elevadas, menor nivel de actividad y mayores tensiones inflacionarias. No obstante, aseguró que comienzan a verse señales de recuperación. “La economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”, afirmó.

El mensaje concluyó con un tono desafiante frente a las críticas: “Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo”.