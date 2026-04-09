La industria cayó 8,7% en febrero y golpea a casi todos los sectores

La actividad industrial volvió a encender señales de alarma en la economía argentina. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el sector manufacturero sufrió en febrero una caída interanual del 8,7%, profundizando una tendencia recesiva que ya se venía insinuando en los primeros meses del año.

El dato no solo confirma el deterioro, sino que lo agrava: en el primer bimestre de 2026, la industria acumula un retroceso del 6% frente al mismo período del año anterior. A esto se suma una baja del 4% en la medición desestacionalizada respecto a enero, lo que refleja un freno sostenido en la actividad.

El golpe fue prácticamente generalizado. De las 16 divisiones que integran el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero, 14 registraron caídas interanuales, configurando uno de los peores desempeños sectoriales de los últimos tiempos.

Entre los rubros más afectados aparecen sectores clave para el entramado productivo. La fabricación de maquinaria y equipo se desplomó un 29,4%, mientras que la industria automotriz retrocedió un 24,6%. También sufrieron fuertes caídas los productos textiles (-33,2%), las prendas de vestir, cuero y calzado (-18,2%) y los productos de caucho y plástico (-15,7%).

El sector de alimentos y bebidas, uno de los pilares de la economía nacional, tampoco escapó a la tendencia y cayó un 6,9%. Dentro de este rubro, se destacaron bajas pronunciadas en la molienda de oleaginosas (-21,9%) y en la producción cárnica, tanto vacuna (-8,2%) como aviar (-7,4%).

La industria textil, en particular, mostró uno de los panoramas más críticos: los tejidos y acabados se derrumbaron un 47%, mientras que los hilados de algodón cayeron un 30,7%, evidenciando el fuerte impacto de la contracción del consumo y la actividad.

Sin embargo, en medio del escenario negativo, hubo algunos pocos sectores que lograron crecer. La refinación del petróleo, coque y combustible nuclear avanzó un 19,7%, mientras que las sustancias y productos químicos registraron una suba del 3,7%, actuando como leves amortiguadores de la caída general.

También se observaron comportamientos dispares dentro de algunos rubros. En alimentos, por ejemplo, los productos lácteos crecieron un 8,1%, en contraste con el resto del sector. En textiles, la preparación de fibras mostró una suba del 21,5%, aunque con escasa incidencia en el total.

El informe del INDEC deja en evidencia un cuadro complejo para la industria argentina, con una retracción extendida a casi todo el entramado productivo y sin señales claras de recuperación en el corto plazo. La magnitud de las caídas y su alcance transversal refuerzan la preocupación sobre el nivel de actividad y el impacto que este escenario puede tener en el empleo y la inversión.