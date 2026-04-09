La Legislatura de Córdoba aprobó cambios en educación, salud y convivencia

En su quinta sesión ordinaria, la Legislatura de Córdoba avanzó con una serie de iniciativas que abarcan desde educación y cultura hasta convivencia urbana y salud.

Entre los proyectos más destacados, se aprobó la modificación de la Ley 9.586 para incorporar la enseñanza del Holocausto en los contenidos curriculares, con el objetivo de fortalecer la memoria histórica y la educación en derechos humanos.

Además, se declaró Fiesta Provincial a la celebración en honor al Señor de la Buena Muerte, que se realiza en la localidad de Reducción, reconociendo su valor cultural y religioso.

En materia institucional, se expresó preocupación por el posible cierre del Hipódromo Córdoba, mientras que también se avaló un convenio de financiamiento entre la Provincia y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Por otra parte, se aprobó la expropiación de un inmueble en el departamento Calamuchita que será destinado a la escuela primaria José Mármol, una medida orientada a fortalecer la infraestructura educativa.

En el plano de la convivencia ciudadana, se introdujeron modificaciones al Código de Convivencia Ciudadana para regular la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en el territorio provincial.

Finalmente, se sancionaron resoluciones vinculadas a la situación del PAMI en Córdoba y al convenio firmado con la clínica Fusavim Privada SRL, en un contexto de atención sobre el sistema de salud para jubilados.