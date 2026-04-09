La Noche de los CPC vuelve con horario extendido y actividades

La Municipalidad de Córdoba realizará este viernes una nueva edición de la Noche de los CPC, una propuesta que amplía el horario de atención para facilitar la realización de trámites y sumar actividades abiertas a la comunidad.

Durante la jornada, los 17 Centros de Participación Comunal funcionarán de 17 a 21 horas, permitiendo a los vecinos gestionar servicios municipales en un horario alternativo. Además, en distintos puntos de la ciudad se desarrollarán actividades culturales, recreativas y conmemorativas.

Entre las propuestas destacadas, el CPC General Paz realizará un homenaje a veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, con arriamiento de bandera, toque de silencio, conversatorio e inauguración de una muestra fotográfica.

En el CPC Mercado de la Ciudad se llevará a cabo un recorrido fotográfico participativo junto a la Escuela de Fotografía Esencial, con actividades teóricas y prácticas, cierre con merienda y participación abierta al público con inscripción previa.

El CPC Ruta 20 ofrecerá la obra teatral “Un día en el hospital”, interpretada por adultos mayores, mientras que en Guiñazú habrá música folclórica, testimonios y proyecciones vinculadas a Malvinas.

Por su parte, el CPC Rancagua desarrollará actividades con escuelas y una intervención artística, el CPC Argüello organizará una jornada de ajedrez simultáneo y el CPC Jardín contará con talleres culturales y proyección de películas.

En tanto, en el CPC Pueyrredón se presentará la muestra “Homenaje a los Veteranos de Malvinas”, del artista Néstor Nis.

Como complemento, el sábado 11 de abril cinco CPC abrirán de 8 a 14 horas: Centro América, Villa El Libertador, Pueyrredón, Ruta 20 y Mercantil, ampliando las posibilidades de acceso a trámites para los vecinos.