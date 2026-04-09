¿Qué pasa en Carlos Paz con los naranjitas y los limpiavidrios?

Tras la aprobación en la Legislatura de Córdoba de la nueva reforma al Código de Convivencia, que prohíbe la actividad de «naranjitas» ilegales y limpiavidrios, se destaca la experiencia de Villa Carlos Paz como un modelo ejemplar a la hora de regular la actividad callejera. Desde el municipio, aseguraron que la ciudad cuenta con herramientas propias para reforzar el orden y la seguridad y combatir problemáticas como las «picadas clandestinas».

Desde hace varios años, en la ciudad existe una normativa que regula a los permisionarios que trabajan bajo una habilitación municipal y en zonas designadas con una tarifa fija para cobrar el estacionamiento.

El secretario general y de Vinculación Institucional de la Municipalidad, Juan Lucero, sostuvo que la ciudad no enfrentará grandes cambios a partir del nuevo marco regulatorio provincial, ya que existe una normativa local vigente desde hace años. «En Carlos Paz ya contamos con una ordenanza que regula a los permisionarios que cobran por el uso de la vía pública. Es una problemática que tenemos ordenada y con un fuerte contenido social»; explicó el funcionario.

La ley provincial, aprobada con 51 votos a favor y 19 en contra, establece sanciones de hasta seis días de arresto para quienes cobren estacionamiento sin autorización, así como penas para limpiavidrios y nuevas herramientas para combatir picadas ilegales y el consumo indebido en la vía pública.

En relación a los limpiavidrios, Lucero se mostró contundente: «En Carlos Paz está terminantemente prohibida cualquier actividad comercial en los semáforos. Esto ya se viene controlando, pero ahora la Policía va a contar con más herramientas para actuar, incluso con detenciones, lo que resulta mucho más efectivo que un acta o el secuestro de materiales».

Según detalló, actualmente los inspectores municipales trabajan en conjunto con la Policía, advirtiendo a quienes realizan estas prácticas y procediendo al secuestro de los elementos utilizados. Con la nueva normativa, se sumará la posibilidad de detención, lo que consideran un avance clave. Otro de los puntos relevantes de la ley es el endurecimiento de sanciones para picadas y reuniones vehiculares no autorizadas.

«Son medidas que venimos reclamando. Los municipios muchas veces no tenemos herramientas suficientes, pero ahora la Policía podrá encuadrar estas conductas como contravenciones y actuar con mayor firmeza»; manifestó a El Diario.

Además, la normativa habilita el secuestro e incluso el decomiso de vehículos en casos graves, así como sanciones ante situaciones de consumo de alcohol o sustancias que generen disturbios en la vía pública.

Lucero remarcó que el municipio aguarda la reglamentación de la ley, que entrará en vigencia en un plazo de 30 días, para definir detalles de aplicación y coordinación con la Provincia. «Creemos que esta ley va a traer más orden y seguridad. Muchas de estas conductas son la antesala de otros delitos, por lo que es fundamental poder actuar de manera preventiva»; completó.