Trabajan a destajo para reabrir Altas Cumbres tras el colapso

El camino de las Altas Cumbres permanece totalmente cortado este jueves por la tarde debido a un colapso en la calzada registrado a la altura del paraje La Pampilla, en el kilómetro 62,5 de la Ruta Provincial 34.

El incidente ocurrió mientras se realizaban tareas de mantenimiento de rutina sobre un bache ubicado en una alcantarilla de gran tamaño. Durante la intervención, se produjo un hundimiento que comprometió la estabilidad del tramo.

Ante el riesgo de desmoronamiento, y en medio de condiciones climáticas adversas como lloviznas y niebla que reducen la visibilidad, personal de la Dirección Provincial de Vialidad junto a la Policía Caminera dispuso el corte total preventivo del tránsito.

Equipos técnicos trabajan en el lugar durante la tarde y la noche con el objetivo de restablecer la circulación en el menor tiempo posible.