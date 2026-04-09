Una ciudad argentina será el mejor lugar del mundo para ver el próximo eclipse

El calendario astronómico mundial ya tiene una marca roja en febrero de 2027, y todas las coordenadas apuntan a un solo lugar: una ciudad ubicada en la Patagonia Argentina. Se trata de Esquel, en la Provincia de Chubut, que ha sido señalada por expertos como el «mejor lugar del mundo» para presenciar el próximo eclipse solar anular, un fenómeno que no se repetirá con esta claridad en la región hasta el año 2048.

El evento, programado para el 6 de febrero de 2027, se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Debido a la distancia orbital, el disco lunar no llega a cubrir la totalidad de la superficie solar, dejando visibles los bordes de nuestra estrella y dando origen al legendario «Anillo de Fuego».

Lo que hace que la cita en Esquel sea excepcional es la duración del fenómeno. Mientras que la fase parcial del eclipse se extenderá por más de tres horas, el momento de la «anularidad máxima» —el punto crítico del anillo— durará poco más de siete minutos, un tiempo inusualmente largo que permitirá una observación científica y recreativa sin precedentes.

La elección de Esquel como «zona cero» del eclipse no es casualidad. Los astrónomos destacan tres factores determinantes como la ubicación geográfica estratégica (la franja central de la sombra cruzará directamente sobre Esquel, Trevelin, Nahuelpan y el Área Natural Protegida Piedra Parada), la baja contaminación lumínica y la pureza del aire patagónico garantizan una nitidez que difícilmente se encuentra en otros puntos de la trayectoria global del eclipse y los servicios turísticos de alta calidad que se combinan con un horizonte despejado, ideal para la astrofotografía.

La cuenta regresiva ya comenzó para el sector turístico local. Se espera que científicos, cazadores de eclipses y aficionados de todo el mundo agoten la capacidad hotelera de la Comarca Andina. El evento no solo promete ser un espectáculo visual, sino también una oportunidad económica única para la provincia, posicionando a la estepa y al bosque andino como escenarios de un evento natural que transformará el paisaje y la luz del día en una experiencia mística e inolvidable.