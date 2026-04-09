Valle Hermoso renueva su cartelería turística y suma tecnología

La localidad de Valle Hermoso avanza con un plan integral de renovación de su cartelería turística, con el objetivo de mejorar la orientación y brindar información más accesible tanto a vecinos como a quienes llegan a la región.

En ese marco, ya se instalaron nuevos carteles en el ingreso por el Camino del Cuadrado y se realizaron tareas de mejoramiento en el acceso sur, dos puntos clave para la circulación turística. Estas intervenciones forman parte de una estrategia más amplia que busca modernizar la señalética en todo el ejido urbano.

Uno de los ejes principales de la iniciativa es la incorporación de la identidad visual “Valle Hermoso va con vos”, que unifica la imagen del destino y refuerza su posicionamiento turístico.

Además, los nuevos carteles incluyen códigos QR que permiten acceder al guía turístico inteligente LOLO, una herramienta digital diseñada para ofrecer información clara y actualizada sobre atractivos, servicios y actividades disponibles en la localidad.

Desde el municipio destacaron que este proceso continuará en distintos sectores, con el objetivo de completar la renovación total de la señalética y mejorar la experiencia de quienes visitan Valle Hermoso durante todo el año.