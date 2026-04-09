Villa Allende celebró los brotes del quebracho: «el gigante está ganando la batalla»

La Municipalidad de Villa Allende hizo un posteo en sus redes sociales para celebrar los nuevos brotes que muestra el quebracho blanco, el árbol centenario que fue trasplantado durante la duplicación de la calzada en la Avenida Luchesse. El ejemplar había sido protagonista de un fuerte enfrentamiento entre las autoridades locales y provinciales y grupos de vecinos y ambientalistas, quienes se oponían a su traslado.

Desde el gobierno, se compartieron imágenes del ejemplar y se aseguró que se está recuperando. «¡El quebracho blanco vive! Villa Allende tiene una noticia para celebrar. El gigante que cuidamos está ganando la batalla»; comunicaron a los vecinos.

«A meses de su trasplante, el quebracho blanco ya presenta un tupido rebrote»; añadieron.

Es importante destacar, que el ejemplar había sido removido el 13 de julio de 2025 en medio de un extenso conflicto entre autoridades y ambientalistas, que se oponían a la intervención.