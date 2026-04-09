Vuelven las tormentas a Carlos Paz: desde cuándo llueve

El tiempo estable en Villa Carlos Paz comenzará a cambiar en las próximas horas y las lluvias volverán el sábado, con probabilidad de tormentas fuertes durante gran parte de la jornada.

Según el pronóstico oficial del SMN, este viernes se mantendrán condiciones relativamente estables, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y 20°C y cielo mayormente nublado.

El sábado marcará el quiebre: durante la mañana aumentará la probabilidad de precipitaciones (40% a 70%) y hacia la tarde y noche se esperan tormentas, algunas de ellas fuertes.

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante el domingo y los días siguientes, con máximas que irán en ascenso hasta los 24°C y un ambiente más húmedo.