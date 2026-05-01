Ana Gaitán saludó a los trabajadores de Cuesta Blanca

En el marco del Día del Trabajador, la presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, compartió un mensaje dirigido a todo el personal de la Comuna.

La mandataria agradeció el esfuerzo que realizan cada día, tanto en las tareas administrativas como en los trabajos que se llevan adelante en la vía pública.

“Gracias por las horas dedicadas, por la paciencia y por el corazón que le brindan a cada gestión”, expresó Gaitán, al destacar que los trabajadores son “el alma de esta institución y el pilar que sostiene nuestro crecimiento”.

Finalmente, la presidenta comunal aseguró que es un honor acompañar el camino de trabajo junto al equipo comunal y les deseó un feliz Día del Trabajador.