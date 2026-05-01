Barrio San Jorge celebra su fiesta patronal en honor a San José Obrero

San José Obrero, considerado el patrono de los trabajadores.

La jornada reúne a vecinos y vecinas en un clima de fe y comunidad, con actividades que destacan el valor del trabajo y la unión entre los habitantes del sector.

Desde el municipio hicieron llegar un saludo especial a quienes forman parte de esta celebración, reconociendo la importancia de mantener vivas las tradiciones y fortalecer los lazos comunitarios.

San José Obrero es una figura emblemática dentro de la Iglesia Católica, símbolo del esfuerzo cotidiano y del compromiso con el trabajo digno, valores que cobran especial relevancia en esta fecha.

En este contexto, la celebración se convierte en un espacio de encuentro para compartir, reflexionar y renovar el sentido de comunidad entre los vecinos de Valle Hermoso.