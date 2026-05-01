Carlos Paz se prepara para una nueva “Búsqueda del Cofre” con premios y aventura

Este sábado 2 de mayo, Villa Carlos Paz volverá a convertirse en escenario de una propuesta que combina juego, estrategia y entretenimiento al aire libre, la segunda edición de la “Búsqueda del Cofre”, organizada por Mr. Coffee.

La actividad invita a equipos de amigos y familias a recorrer distintos puntos de la ciudad resolviendo acertijos con un objetivo claro, encontrar un cofre repleto de premios. La iniciativa, que ya tuvo una primera edición con más de 500 participantes, apuesta a consolidarse como uno de los eventos recreativos más convocantes de la Villa.

El evento cuenta con el acompañamiento de Opera Fun, la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz y la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en una articulación que busca potenciar la oferta turística y cultural mediante el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Uno de los principales atractivos será el contenido del cofre, que incluirá premios aportados por comercios locales, desde órdenes de compra y vouchers de indumentaria hasta experiencias gastronómicas y pases para actividades recreativas. La participación es gratuita y está abierta a equipos de entre dos y cuatro personas.

Desde la organización destacan que no se trata solo de velocidad, sino también de ingenio: “Es un juego que hay que saber jugar bien”, adelantaron. La base operativa será Mr. Coffee Brunch House, ubicado en el complejo Opera Fun (Av. San Martín 625), donde las inscripciones comenzarán a las 9:00, mientras que la largada oficial está prevista para las 11:30.

Con propuestas innovadoras como esta, Carlos Paz continúa fortaleciendo su agenda de actividades para vecinos y turistas, apostando a experiencias participativas que combinan diversión, competencia y trabajo en equipo.