Villa Carlos Paz
¿Cómo funcionarán los servicios municipales durante el feriado de hoy?
Villa Carlos Paz. La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó a los vecinos el esquema de funcionamiento de los servicios municipales con motivo del feriado por el Día del Trabajador, hoy viernes 1° de mayo:
- Palacio 16 de Julio y dependencias municipales: sin atención.
- Atención al Ciudadano 147: sin servicio.
- Servicio Municipal de Agua y Saneamiento: funcionará con guardias para atender eventuales emergencias.
- Recolección de residuos: no habrá servicio el día viernes 1° mayo.
- Transporte Urbano: circulará con frecuencia de día feriado.
- Hospital Municipal: atención por guardia.
- Seguridad Urbana: funcionamiento normal las 24 hs. Atención vía WhatsApp al 3541528817.
- Centro de Monitoreo VCP: funcionamiento normal las 24 hs.
- Parque Estancia La Quinta: abierto de 8:00 a 20:30 hs.
Además, el municipio solicitó a la comunidad colaborar con el orden y la limpieza de la ciudad, especialmente respetando los días y horarios habituales de recolección de residuos.