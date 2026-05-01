¿Cómo funcionarán los servicios municipales durante el feriado de hoy?

Villa Carlos Paz. La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó a los vecinos el esquema de funcionamiento de los servicios municipales con motivo del feriado por el Día del Trabajador, hoy viernes 1° de mayo:

- Palacio 16 de Julio y dependencias municipales: sin atención.

- Atención al Ciudadano 147: sin servicio.

- Servicio Municipal de Agua y Saneamiento: funcionará con guardias para atender eventuales emergencias.

- Recolección de residuos: no habrá servicio el día viernes 1° mayo.

- Transporte Urbano: circulará con frecuencia de día feriado.

- Hospital Municipal: atención por guardia.

- Seguridad Urbana: funcionamiento normal las 24 hs. Atención vía WhatsApp al 3541528817.

- Centro de Monitoreo VCP: funcionamiento normal las 24 hs.

- Parque Estancia La Quinta: abierto de 8:00 a 20:30 hs.

Además, el municipio solicitó a la comunidad colaborar con el orden y la limpieza de la ciudad, especialmente respetando los días y horarios habituales de recolección de residuos.

