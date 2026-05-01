Cosquín: Cardinali valoró a quienes no bajan los brazos

En el marco del Día del Trabajador, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, difundió un mensaje dirigido a los vecinos en el que destacó el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan y aportan al desarrollo de la ciudad.

El mandatario también puso el foco en quienes actualmente no tienen empleo o lo han perdido en el último tiempo, en medio de una situación económica compleja que atraviesa el país y que impacta en Córdoba.

“Queridos trabajadores, hoy quiero saludarlos por su labor cotidiana, no solo para sostener sus familias y sus seres queridos, sino también por el compromiso y el esfuerzo con nuestra ciudad”, expresó.

Además, agregó: “También quiero hablarles hoy a los que no tienen trabajo o lo han perdido en el último tiempo. Estamos atravesando un momento muy duro en nuestro país, Córdoba no es la excepción”.

En ese sentido, advirtió: “En estos últimos dos años, en Córdoba se perdieron miles de puestos de trabajo y muchas empresas cerraron sus puertas. Lamentablemente, esta realidad atañe a muchas familias de nuestra ciudad”.

Finalmente, el intendente reafirmó el rol del Estado local para acompañar a los vecinos y generar oportunidades: “Desde nuestro lugar, vamos a seguir trabajando para generar oportunidades y acompañar a quien más lo necesita. Porque el trabajo es un derecho, es digno y es justo”.

El mensaje cerró con una definición dirigida a la comunidad: “Mi compromiso es con ustedes y con todos aquellos que en los momentos más difíciles, no bajan los brazos”.