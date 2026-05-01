Cuesta Blanca participó de una reunión con ASHOGA para planificar la temporada

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este jueves de una reunión junto a intendentes y jefes comunales del sur de Punilla con autoridades de ASHOGA (Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz).

El encuentro se realizó en el Complejo Namaste de San Antonio y tuvo como objetivo coordinar una agenda de trabajo conjunta entre municipios, comunas y el sector hotelero y gastronómico.

La iniciativa busca fortalecer la planificación turística y jerarquizar los servicios destinados a los visitantes en toda la región.