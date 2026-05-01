Cuesta Blanca participó de una reunión con ASHOGA para planificar la temporada

Trabajo conjunto en turismo
Cuesta Blanca participó de una reunión con ASHOGA para planificar la temporadaAutoridades del sur de Punilla acordaron avanzar en una agenda común para mejorar los servicios turísticos.
La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este jueves de una reunión junto a intendentes y jefes comunales del sur de Punilla con autoridades de ASHOGA (Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz).
El encuentro se realizó en el Complejo Namaste de San Antonio y tuvo como objetivo coordinar una agenda de trabajo conjunta entre municipios, comunas y el sector hotelero y gastronómico.
La iniciativa busca fortalecer la planificación turística y jerarquizar los servicios destinados a los visitantes en toda la región.