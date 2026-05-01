Día del Trabajador: por qué se celebra el 1º de mayo

El Día del Trabajador se conmemora cada 1° de mayo en la Argentina y en distintos países como una jornada para reconocer derechos laborales y reivindicar conquistas históricas. Esta fecha tiene su origen en una serie de protestas obreras que marcaron un antes y un después en la historia del trabajo. Se transformó en un símbolo global de lucha y memoria colectiva.

La razón por la que se celebra el 1° de mayo está vinculada a las movilizaciones obreras de 1886 en la ciudad de Chicago, donde miles de trabajadores reclamaban una jornada laboral más justa. El pedido central era reducir el horario a ocho horas diarias, frente a extensas jornadas que podían superar las 12 horas. Las protestas derivaron en huelgas masivas y en una fuerte represión, especialmente en la fábrica McCormick y durante la Revuelta de Haymarket.

El conflicto dejó varios muertos, heridos y detenidos, y con el tiempo los trabajadores ejecutados tras esos hechos fueron reconocidos como los Mártires de Chicago. Su legado impulsó cambios en todo el mundo, convirtiendo la fecha en un emblema de la lucha obrera y los derechos conquistados.

En 1919, la Organización Internacional del Trabajo fijó normas fundamentales para el ámbito laboral. Entre las principales medidas, se destacan:

Jornada máxima de 8 horas diarias

Límite de 48 horas semanales

Reconocimiento de derechos laborales básicos

En la Argentina, el Día del Trabajador se celebró por primera vez en 1890 y fue oficializado en 1930 por Hipólito Yrigoyen. Hoy es un feriado nacional inamovible y suele estar acompañado por movilizaciones y actos. La fecha sigue vigente como un recordatorio de las luchas históricas y los desafíos actuales del mundo laboral.

