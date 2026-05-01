Diego Peretti fue operado del corazón y evoluciona favorablemente

El actor Diego Peretti fue intervenido quirúrgicamente el miércoles luego de que, en un control médico de rutina, se detectara una afección cardíaca. La operación se realizó en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y consistió en una angioplastia con colocación de stent, un procedimiento frecuente para tratar obstrucciones en las arterias coronarias.

Según trascendió, la intervención estaba programada y no fue de urgencia. Tras el procedimiento, el actor recibió el alta médica y ya se encuentra en su domicilio, donde continúa con la recuperación bajo seguimiento profesional.

La información fue difundida inicialmente por la periodista Maru Leone, quien detalló que Peretti acudió a un estudio cardíaco en el que se detectaron anomalías. A partir de allí, los médicos avanzaron con estudios más exhaustivos y resolvieron realizar la intervención de manera preventiva.

El diagnóstico corresponde a una cardiopatía isquémica, una condición que provoca el estrechamiento de las arterias coronarias y reduce el flujo sanguíneo hacia el corazón. En estos casos, la colocación de un stent permite restablecer la circulación y disminuir el riesgo de complicaciones mayores.

Como consecuencia de la operación, fueron reprogramadas las funciones de la obra “El jefe del jefe”, que Peretti protagoniza junto a Federico D’Elía en el Paseo La Plaza. Desde la producción confirmaron que las presentaciones se retomarán a partir de la semana del 22 de mayo.

De acuerdo a su entorno, el estado de salud del actor es estable y presenta una evolución favorable, dentro de lo esperado para este tipo de intervenciones.