Donar sangre en Carlos Paz: fechas y lugares confirmados

Durante mayo, Villa Carlos Paz volverá a ser uno de los puntos centrales de las colectas externas de sangre organizadas por el Ministerio de Salud provincial. Las jornadas se realizarán en espacios comunitarios para facilitar el acceso de vecinos y reforzar las reservas necesarias en el sistema sanitario.

En la ciudad, el cronograma incluye dos fechas. La primera será este viernes 2 de mayo en la sede de la Iglesia Universal, ubicada en Saavedra 70, desde las 9. La segunda tendrá lugar el 30 de mayo en el Centro Vecinal Santa Rita del Lago, en Medrano 441, también desde las 9.

Desde el Departamento Provincial de Sangre recordaron que la donación es fundamental para sostener tratamientos médicos como cirugías, partos y la atención de accidentes viales. Además de estas campañas, se puede donar durante todo el año en el Banco de Sangre y en hospitales regionales.

Para donar, es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. También se recomienda haber descansado al menos seis horas y concurrir con DNI u otro documento. Antes de la extracción, se puede desayunar liviano con infusiones azucaradas, evitando lácteos y grasas.

En relación a las vacunas, se deben respetar ciertos plazos: 24 horas si se aplicó la antigripal, 72 horas en el caso de COVID-19 y 30 días si se recibió la vacuna contra el dengue.

La iniciativa busca acercar la donación a distintos barrios y localidades, con el objetivo de sostener un stock seguro y disponible ante cualquier emergencia.

Cronograma

2 de mayo – Villa Carlos Paz – Sede Iglesia Universal: Saavedra 70, desde las 9.

6 de mayo – Córdoba – Poder Judicial- Tribunales I: Duarte Quirós 551 PB, desde las 8.

8 de mayo – Córdoba – Hospital Materno Neonatal: Manuel Cardeñosa 2900, desde las 8.

9 de mayo – Córdoba – Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: Bedoya 430, desde las 8.

12 de mayo – Córdoba – AVEIT: Maestro López esq. Cruz Roja, desde las 8.

15 de mayo – Córdoba – Hospital Materno Neonatal: Manuel Cardeñosa 2900, desde las 8.

16 de mayo – Alta Gracia – Sede Bomberos Voluntarios – Dr. Raúl Alfonsín 571 Norte, desde las 9.

19 de mayo – Córdoba – Colegio Monjas Azules: Inca Manco 3450 B° Jardín Espinosa, desde las 8.

20 de mayo – Córdoba – Instituto Renault: Colonia Impira esq. Cañada de Gómez, desde las 8.

21 de mayo – Córdoba – Registro de la Propiedad: Luis de Azpeitia 1546, B° Alto Alberdi, desde las 9.

22 de mayo – Córdoba – Hospital Materno Neonatal: Manuel Cardeñosa 2900, desde las 8.

23 de mayo – Córdoba – Banco de Sangre: Rosario de Santa Fe 374 (Viejo Hospital San Roque), desde las 7.30.

23 de mayo – Anisacate – Dispensario N° 1 Dr. Aníbal “Popí” Sánchez: Ruta 5 esq. 25 de mayo, desde las 9.

27 de mayo – Córdoba – Sindicato Empleados Públicos: Corro 269, desde las 8.

28 de abril– La Calera – Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Ilia: República de Bolivia S/N, desde las 8:30.

29 de mayo- Córdoba – Hospital Materno Neonatal: Manuel Cardeñosa 2900, desde las 8.

30 de mayo – Villa Carlos Paz – Centro Vecinal Santa Rita del Lago: Medrano 441, desde las 9.