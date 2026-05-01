El Parque Nacional Quebrada del Condorito reabrió senderos clave

El Parque Nacional Quebrada del Condorito volvió a habilitar este fin de semana sectores centrales para el recorrido de visitantes, marcando una nueva etapa en su funcionamiento turístico. Se trata de los accesos al Balcón Norte y Balcón Sur, además de los senderos interpretativos “Secreto bajo nuestros pies” y “Piedra libre al zorro”.

La reapertura se dio en una jornada que reunió a más de 250 visitantes, quienes recorrieron los circuitos y participaron del regreso de uno de los puntos más emblemáticos de las sierras cordobesas.

Desde la administración del parque destacaron el acompañamiento del público y el trabajo previo que permitió volver a poner en condiciones estos espacios. Los senderos reabiertos forman parte de los principales atractivos del área protegida, especialmente por sus vistas panorámicas y su valor ambiental.

El Parque Nacional Quebrada del Condorito es uno de los destinos más elegidos de la provincia para el turismo de naturaleza, con recorridos que combinan educación ambiental, avistaje de fauna y paisajes de altura.