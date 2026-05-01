Estudiantes visitaron el Aula Ambiental y aprendieron sobre sustentabilidad en Carlos Paz

Durante la semana, el Aula Ambiental de Villa Carlos Paz recibió a estudiantes de 4º año del IESS Nocturna y de 5º año del Colegio Alfonsina Storni, en el marco de las visitas educativas que se desarrollan en el espacio.

Los alumnos realizaron un recorrido por el sendero interpretativo del Área Protegida, donde pudieron conocer de cerca la biodiversidad del lugar. Además, visitaron el vivero de especies nativas y la huerta agroecológica.

La jornada también incluyó charlas sobre cambio climático, gestión de residuos y compostaje, con el objetivo de promover hábitos sustentables y el cuidado del ambiente.

Desde la organización destacaron la participación de los jóvenes y el compromiso con la preservación del entorno natural de la ciudad.