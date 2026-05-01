Familias coparon la costanera en el feriado: las postales

Este jueves, en el marco del 1° de mayo, la costanera de Carlos Paz se convirtió en uno de los puntos más elegidos para pasar el día. Desde el mediodía y durante toda la tarde, el sector mostró una alta circulación de personas.

Las familias fueron protagonistas de la jornada, ocupando espacios verdes, veredas y sectores cercanos al lago. Mate en mano, caminatas, juegos y encuentros marcaron el ritmo de un feriado que se vivió con clima agradable.

El movimiento también se trasladó a los locales gastronómicos y comercios de la zona céntrica, que registraron un flujo constante de visitantes.

Las imágenes que dejó la jornada reflejan una ciudad activa, con una costanera colmada que volvió a consolidarse como uno de los principales espacios de encuentro en fechas especiales.