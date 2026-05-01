Hallaron restos humanos de 10.800 años en la Patagonia

Patagonia. El poblamiento temprano de América es uno de los temas más debatidos por la arqueología. Las rutas, los modos de vida y los tiempos en que los primeros grupos humanos ocuparon el sur del continente siguen siendo motivo de investigación.

Un estudio publicado en el Journal of Archaeological Science: Reports detalla el descubrimiento de un sitio funerario en Camarones, en el límite este de la Patagonia argentina, que aporta evidencias arqueológicas directas de asentamientos humanos en la región durante el Holoceno temprano.

El trabajo, liderado científicos del Instituto de Diversidad y Evolución Austral-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IDEAus-CONICET), se apoya en el análisis de restos óseos hallados en 2020. Este hallazgo, según sus autores, permite repensar los modelos sobre la dispersión humana en Sudamérica y abre nuevas líneas para el estudio de las primeras sociedades de la región.

En octubre de 2020, cuando se construía una casa en el pueblo de Camarones, provincia de Chubut, aparecieron restos de huesos humanos. Esto llevó a que la policía y un grupo de arqueólogos del IDEAus-CONICET investigaran el hallazgo.

Al estudiar los huesos y el lugar, los especialistas descubrieron que se trataba de dos niños o adolescentes que habían sido enterrados allí con una diferencia de unos 400 años entre uno y otro. El primero de ellos, un niño de entre 8 y 9 años, vivió hace unos 10.210 años. El segundo, que tenía alrededor de 14 años, corresponde a una antigüedad de aproximadamente 10.800 años.

Lo que encontraron junto a uno de los cuerpos llamó la atención de los investigadores: había piedras de color rojo y cincuenta cuentas hechas con huesos de aves, probablemente usadas como collar o adorno. Estos objetos muestran que quienes vivían allí realizaban rituales especiales al enterrar a sus muertos y conocían bien los materiales del entorno.

Además, los análisis hechos sobre los huesos permitieron saber que ambos niños comían principalmente alimentos del mar, como peces o mariscos. Esa alimentación demuestra que las personas de Camarones vivían de forma estable en la costa y no solo pasaban por el lugar de manera ocasional.

Este descubrimiento es la evidencia más antigua conocida hasta ahora de personas viviendo en la costa atlántica de la Patagonia. También es la primera vez que se encuentran entierros en la región con pigmentos de colores y adornos hechos a mano de este tipo. Antes de este hallazgo, los restos humanos más antiguos encontrados en la zona tenían unos 7.000 años y no mostraban señales de rituales tan elaborados ni tanto uso de recursos marinos.

Este hallazgo, por su antigüedad y características, redefine la cronología y las rutas de dispersión humana en el extremo sur de Sudamérica, y posiciona a la costa atlántica como un ámbito clave en el debate sobre los primeros movimientos humanos en el continente.

