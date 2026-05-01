Liberaron un yaguarundí rescatado en una vivienda

En la víspera, personal de la Patrulla Rural Noroeste liberó un ejemplar de yaguarundí en una zona rural de Cañada Jeanmarie, en el departamento San Justo.

El animal, un felino silvestre propio de la región, había sido encontrado horas antes dentro de una vivienda en la ciudad de San Francisco. Fueron los propios moradores quienes dieron aviso a las autoridades al detectar su presencia en el interior del domicilio.

Tras el rescate, el ejemplar fue trasladado a la Reserva Natural Piquillay, donde permaneció bajo resguardo y control antes de su liberación.

Finalmente, y luego de constatar su estado, el yaguarundí fue reinsertado en su entorno natural mediante un operativo coordinado por efectivos de la Patrulla Rural.