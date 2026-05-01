Presentan en Córdoba un libro sobre una canción clave de Víctor Heredia

El periodista y escritor cordobés Lucas José Fernández presentará su nuevo libro “Comprando a uno lo que vale dos”, una obra que toma como eje la canción “Informe de la situación” de Víctor Heredia, convertida en un emblema durante la última dictadura militar.

La actividad se realizará el viernes 8 de mayo a las 19 en el Concejo Deliberante de Córdoba, y forma parte de la colección “Historia Social de la Canción”, una serie que analiza obras musicales desde una perspectiva social e histórica.

El libro se inscribe en una línea que busca reconstruir el contexto en el que surgieron canciones clave del repertorio argentino. En este caso, la obra de Heredia, compuesta en 1978, funcionó como una forma de denuncia en medio de la censura, utilizando recursos metafóricos para retratar el clima social de la época.

Según el propio autor, la canción describe un país atravesado por la injusticia, la desigualdad y la represión, y puede vincularse con otros textos fundamentales de ese período, como la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh.

Fernández, oriundo de Huinca Renancó, es operador y conductor en Radio Nacional Córdoba desde hace más de dos décadas, y ha desarrollado una trayectoria ligada a la investigación musical, combinando entrevistas, datos históricos y relatos que buscan acercar esas historias al público general.

El libro es el sexto título de la colección impulsada por la editorial Mil Campanas, que propone un recorrido por canciones que forman parte del imaginario colectivo argentino, abordándolas como piezas fundamentales para comprender la historia reciente del país.