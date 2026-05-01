Valle Hermoso celebró el Día del Trabajador y acompañó la fiesta de San José Obrero

En el marco del 1° de Mayo, la Municipalidad de Valle Hermoso hizo llegar un mensaje de reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la localidad, destacando el rol fundamental que cumplen en el desarrollo y crecimiento del pueblo.

“El esfuerzo cotidiano de cada vecino es el motor que nos impulsa a avanzar día a día”, señalaron desde el municipio, poniendo en valor el compromiso con el trabajo y la comunidad.

Asimismo, en una jornada especialmente significativa, se envió un saludo particular a los vecinos de barrio San Jorge, quienes celebran su fiesta patronal en honor a San José Obrero, patrono de los trabajadores. Desde la institución desearon que la celebración sea un espacio de encuentro, unión y alegría para toda la comunidad.

En este contexto, el mensaje concluyó con un cálido deseo para todos los trabajadores en su día, resaltando la importancia de seguir construyendo juntos el presente y el futuro de Valle Hermoso