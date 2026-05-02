Altas Cumbres cambia su circulación con nuevos sectores de adelantamiento

El Gobierno de Córdoba completó una serie de intervenciones sobre el Camino de las Altas Cumbres, una de las rutas más transitadas de la provincia, con el objetivo de optimizar la circulación y aumentar la seguridad vial en sectores críticos.

Los trabajos incluyeron la repavimentación de un tramo de 1,5 kilómetros y la construcción de seis sectores de adelantamiento que en conjunto suman 13,3 kilómetros. Estas nuevas zonas fueron ubicadas en tramos con pendientes y condiciones de visibilidad adecuadas, lo que permite realizar maniobras de sobrepaso de forma más segura.

La obra fue ejecutada por la Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en el marco de un plan integral sobre la Ruta Provincial 34.

El Camino de las Altas Cumbres funciona como un corredor estratégico que conecta el centro del país con el oeste argentino. En ese contexto, las mejoras buscan reducir las demoras generadas por la convivencia entre vehículos livianos y camiones, una situación que históricamente provocó congestión y filas en distintos puntos del trazado.