Atención Ruta 38: habrá cortes clave por el Desafío Río Pinto

Por la realización del Desafío Río Pinto, este sábado se aplican desvíos y controles en distintos puntos de la Ruta 38, principalmente en el sector norte del Valle de Punilla.

Durante la jornada, rigen desvíos en los kilómetros 64 y 65 en sentido sur-norte, con ingreso obligatorio a La Cumbre y salida por el acceso norte, a la altura del kilómetro 68.

Además, desde las 20 se aplicará un corte total en el tramo que une La Cumbre con Cuchi Corral.

Para el domingo, continuarán los desvíos en sentido sur-norte y habrá reducción de velocidad en la zona de Águila Blanca, en Capilla del Monte.

Quienes circulen en sentido norte-sur, hacia la ciudad de Córdoba, pueden hacerlo con normalidad.

Desde la Policía recomendaron salir con tiempo, respetar las indicaciones del personal y evitar maniobras riesgosas, ya que se prevé una alta afluencia de participantes y público.