Carlos Paz: El Centro de Empleados de Comercio celebró el Día del Trabajador

El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz celebró ayer el Día del Trabajador junto a todos sus socios. El tradicional asado se realizó en el predio ubicado camino a Las Jarillas, en el sur de Punilla.

Hubo shows en vivo, sorteos y muchas sorpresas que coronaron una jornada única para todos los mercantiles

«Para nosotros es muy importante poder realizar este tipo de actividades donde reunimos a toda la familia mercantil. En este contexto tan complejo y de lucha, poder reunirnos y seguir luchando por los derechos de nuestros trabajadores es muy valioso»; expresó el secretario general del CEC, Carlos Orso.