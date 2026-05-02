Carlos Paz: un gesto de empatía de un policía con un jubilado se volvió viral

El pasado miércoles por la mañana, un efectivo de la Departamental Punilla protagonizó una escena que conmovió a vecinos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Un policía asistió a un jubilado descompensado en plena avenida San Martín, en Carlos Paz. Le dio agua de su bolsillo y activó emergencias. El gesto quedó filmado, se viralizó y generó miles de reacciones destacando su empatía. pic.twitter.com/t4B5Rzclk3 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) May 2, 2026

El protagonista de esta historia es el Cabo primero Federico Cuello, quien presta servicio desde hace seis años en la fuerza. Aunque tuvo un paso por la Brigada de Investigaciones, gran parte de su carrera la desarrolló patrullando las calles de Villa Carlos Paz como integrante del Escuadrón Motorizado Enduro.

Todo ocurrió en la avenida San Martín, frente a una sucursal del Banco Córdoba. Cuello advirtió que un jubilado se retiraba de la fila y se sostenía con dificultad contra una columna, evidenciando signos de descompensación. Sin dudarlo, se acercó para asistirlo. Siguiendo el protocolo, dio aviso inmediato al servicio de emergencias. Pero su accionar no terminó allí en un gesto simple y profundamente humano, cruzó a un kiosco y compró con su propio dinero una botella de agua para ayudar a hidratar al hombre mientras aguardaban la asistencia médica. La escena no pasó desapercibida para los que presenciaban la situación, una usuaria registró el momento y lo compartió en redes sociales, superando las 30 mil reproducciones rápidamente y cientos de comentarios de reconocimiento.

“Háblame de empatía y ejemplo a seguir”, escribió quien difundió las imágenes. Las reacciones no tardaron en llegar: “No podemos juzgar a todos por culpa de unos, bendiciones al policía”, expresó un usuario, en alusión a cuestionamientos recientes hacia el accionar policial. Otros destacaron: “Debe ser un buen hombre y, lo más importante, bien criado” y “Son esas pequeñas cosas las que hacen grande al ser humano”.

Finalmente, el hombre quien sería vecino del barrio La Quinta, fue trasladado a un sanatorio de la ciudad. En tiempos donde muchas veces predominan las críticas, gestos como este recuerdan que la empatía y el compromiso siguen presentes en quienes, día a día, están al servicio de la comunidad.