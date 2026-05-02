Córdoba destina fondos millonarios a instituciones de discapacidad

La Municipalidad de Córdoba anunció un aporte económico destinado a 100 instituciones que integran la Comisión Municipal de Discapacidad, con el objetivo de acompañar su funcionamiento y fortalecer el trabajo que desarrollan en la comunidad.

Cada entidad recibirá un financiamiento de ocho millones de pesos, en una medida que busca sostener y ampliar los servicios que brindan a personas con discapacidad en distintos puntos de la ciudad.

El anuncio se realizó durante la primera sesión del Consejo Municipal por los Derechos de las Personas con Discapacidad, encabezada por el intendente Daniel Passerini. El espacio fue presentado como una instancia clave para promover la participación y consolidar políticas públicas en materia de inclusión.

Durante la jornada, se destacó la importancia de acompañar a las instituciones en un contexto complejo, priorizando el acceso a derechos y la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El municipio señaló que la iniciativa apunta a reforzar el trabajo de las organizaciones que cumplen un rol central en la contención, el acompañamiento y la promoción de derechos en el ámbito local.